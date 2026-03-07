A fost lansat volumul despre istoria Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților la 35 de ani de la reînființare

Volumul „Radiografia unei rectitoriri postdecembriste. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților 1990–2020” a fost lansat miercuri la Suceava, în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 35 de ani de la reînființarea eparhiei.

Evenimentul a avut loc în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial, în prezența Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și a reunit clerici, teologi, istorici și cercetători interesați de evoluția vieții bisericești din Bucovina în perioada postdecembristă.

30 de ani de slujire

Întâlnirea a fost deschisă de părintele Ștefănel Ciurciun, directorul Departamentului Editură și Tipografie din cadrul Sectorului cultural al eparhiei.

„Volumul este o lucrare care adună 30 de ani de frământări, reconstrucții, inițiative, decizii și mai ales slujire. Faptul că această lansare are loc în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 35 de ani de la reînființarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților nu este deloc întâmplător”, a spus părintele Ștefănel Ciurciun.

„Cartea aceasta nu vine din afara vieții eparhiei, ci vine din interiorul ei. Autorul mărturisește încă de la pagina de început că a dorit să consemneze impresionanta lucrare a Bisericii desfășurată între anii 1990 și 2020 în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și astfel devenind un proces de conștiință”, a adăugat preotul.

Sintetizarea istoriei în 682 de pagini

Invitatul de onoare al evenimentului a fost părintele arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care a evidențiat amploarea cercetării realizate de autorul volumului.

„Părintele a trebuit să preia lucruri concrete, nu afirmații gratuite. Mare lucru să poți sintetiza informație în 682 de pagini. E mai greu decât când creezi ceva de la zero, pentru că trebuie să știi ce esență extragi din munca aceasta colosală”.

Părintele decan a apreciat, de asemenea, valoarea științifică și interdisciplinară a lucrării: „Are o contribuție extraordinară, originalitate și inevitabilul caracter inovativ al cărții, pentru că altfel nici nu ar fi fost acceptată ca teză de doctorat. Are vertebrări istorice, misiologice, duhovnicești, spirituale, culturale, dar și de sociologie și antropologie culturală”.

Îmbinarea istoriei și culturii din eparhie

Autorul volumului, arhimandritul Haralam Bietanev, starețul mănăstirii Mirăuți, a vorbit despre contextul în care a fost realizată lucrarea și despre rolul pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților l-a avut în viața spirituală și culturală a Bucovinei.

„Am îmbinat istoria și cultura, filantropia și caritatea, dar și cele mai importante realizări pe care acest ținut binecuvântat al Bucovinei le-a avut prin implicarea primului ei arhiepiscop de vrednică pomenire, Pimen Zainea”, a declarat arhimandritul pentru Trinitas TV.

În semn de recunoștință pentru activitatea desfășurată în domeniul teologic și academic, părintele arhimandrit Teofil Tia a primit, din partea Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei”. Distincția a fost înmânată de Episcopul vicar Damaschin Dorneanul.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților