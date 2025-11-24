Radio Renașterea

A încetat din viață Ramona Eremia Coman, voce emblematică a școlii clujene de canto

nov. 24, 2025

Comunitatea Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” își ia rămas-bun de la , artistă și colegă respectată, un reper prin eleganță profesională și devotament față de arta cântului.

Născută la 17 noiembrie 1964 la Târgu Mureș, și formată la clasa profesorului Alexandru Fărcaș, artista și-a construit o carieră solistică solidă pe scenele importante din țară și din străinătate, de la Cluj, Iași și Timișoara la Florența, Roma și São Paulo. A fost invitată constant în jurii de concurs, în țară și în străinătate, semn al unui parcurs artistic recunoscut și al unei viziuni respectate.

Numeroasele distincții obținute la concursuri internaționale confirmă aceeași exigență pe care a dus-o și în sala de curs. Timp de peste trei decenii, a fost prezentă atât în viața artistică, cât și în cea academică, ca solistă și ca profesor de canto clasic la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, unde era profesor universitar doctor habil.

A format generații de tineri artiști, cu o energie care nu a scăzut niciodată și cu o atenție reală pentru evoluția fiecărui student. Pentru colegi, pentru studenți și pentru public, Ramona Eremia Coman rămâne un exemplu de demnitate, căldură sufletească și generozitate.

Ne exprimăm recunoștința pentru tot ceea ce a dăruit și o vom păstra în memoria noastră prin muzica și oamenii pe care i-a format.

Cu reală tristețe, transmitem condoleanțe familiei și celor apropiați!

Odihnească-se în pace!

Biroul de presă al ANMGD

