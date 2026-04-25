A trecut la cele veșnice părintele Octavian Picu, fost consilier eparhial și slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca

Părintele Octavian Picu, o figură de referință a vieții bisericești din Cluj, cunoscut publicului larg în special pentru deceniile de slujire la altarul Catedralei Mitropolitane, a trecut la cele veșnice vineri seara, 24 aprilie.

Cu o carieră sacerdotală și administrativă de aproape o jumătate de secol, părintele Octavian Picu a marcat evoluția instituțională a Arhiepiscopiei Clujului. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă o moștenire importantă atât în plan pastoral, cât și în cel educațional.

Programul funeraliilor:

Duminică, 26 aprilie, ora 19:00: Va fi oficiată slujba priveghiului.

Luni, 27 aprilie, ora 12:00: Slujba înmormântării va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în incinta Catedralei Mitropolitane.

Ulterior, părintele Octavian Picu va fi înhumat în Cimitirul Parohial „Cordoș” din Cluj-Napoca.

Repere biografice și administrative

Părintele OCTAVIAN PICU s-a născut în data de 19 octombrie 1943. A absolvit cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca în anul 1963 și cele ale Institutului Teologic din Sibiu în anul 1967. A fost hirotonit preot în anul 1968 pe seama Parohiei Ortodoxe Tritenii de Jos, unde a slujit până în anul 1971, când a fost transferat la Parohia Copăceni. În această perioadă a îndeplinit și funcțiile de contabil și secretar al Protopopiatului Turda.



Din anul 1975 a fost transferat ca preot paroh al Parohiei Ortodoxe ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul clujean Dâmbul Rotund, unde a slujit până în anul 1979.



Începând cu anul 1979 până în anul 2008 a slujit la Catedrala Arhiepiscopală și Mitropolitană din Cluj-Napoca. În perioada 1982-1990 a fost consilier administrativ bisericesc, în timpul păstoririi vrednicului de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu; la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (astăzi Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”), între anii 1977-1985, a activat ca profesor suplinitor pentru disciplinele: Omiletică și Catehetică, Administrație parohială, Drept bisericesc și Noul Testament; în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, între anii 1994-1997, a activat ca inspector școlar pentru disciplina Religie. După retragerea de la Catedrala Mitropolitană, între anii 2008-2013, a slujit la paraclisul Seminarului Teologic Ortodox, iar începând cu data de 1 ianuarie 2014, la vârsta de 70 de ani, s-a retras la pensie.



Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, în semn de prețuire și recunoștință, în anul 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei i-a acordat Părintelui OCTAVIAN PICU Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru clerici.