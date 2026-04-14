A treia zi de Paști la Gledin, localitatea natală a Sfântului Ierarh Pahomie

În a treia zi a Sfintelor Paști, marți, 14 aprilie 2026, când este prăznuit Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în localitatea natală a sfântului, Gledin, județul Bistrița-Năsăud.

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, este prăznuit anual la 14 aprilie, fiind canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2007, la propunerea vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

Cu acest prilej, în biserica parohială cu hramul „Sfânta Treime” din localitatea Gledin, cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurați de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: protopopul de Bistrița, preotul Ioan Marius Pintican, arhimandritul Andrei Ioniță, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, inspectorul eparhial al Arhhiepiscopiei Romanului și Bacăului, preotul Marian Gliga, preotul paroh Ioan Titieni, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice arhimandritul Andrei Ioniță, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, a evidențiat în cuvntul de învățătură personalitatea Sfântului Ierarh Pahomie, arătând că moștenirea sa nu este una materială, ci spirituală și culturală:

„A fost un creator de conştiinţă culturală. Grija pentru carte şi pentru memorie l-a făcut să pună bazele unei biblioteci, să adune şi să păstreze cărţi şi să le ofere spre citire monahilor. Memoria scrisă este fundamentul identităţii şi cheia înţelesului. Activitatea sa culturală şi formarea de ucenici arată că Sfântul Pahomie a înţeles adevărata moştenire nu ca una materială, ci ca una spirituală. Influenţa sa asupra mediului monahal din Moldova şi din Transilvania arată că personalitatea lui a depăşit limitele geografice, iar actualitatea sa răspunde şi astăzi provocărilor lumii, oferind un model de viaţă trăită în responsabilitate, credinţă şi în lumina Duhului Sfânt.”

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat și despre chemarea credincioșilor de a deveni prietenii Lui, asemenea Sfântului Pahomie:

„Iubiți credincioși, astăzi am avut privilegiul de a fi prietenii lui Hristos, pentru că El a fost prezent în mijlocul nostru și ni S-a dăruit în Sfânta Euharistie. Ne-am împărtășit cu Hristos cel înviat, Care ne-a primit și ne-a îmbrățișat pe toți, numindu-ne prietenii Săi. În această localitate s-a născut și un prieten al lui Hristos, Sfântul Ierarh Pahomie, care a trăit o viață de rugăciune, smerenie și dăruire. El a coborât pe Hristos în inima sa și astăzi ne cheamă și pe noi să ne întâlnim și să ne rugăm împreună. Vă îndemn să păstrați credința, să primiți darul vieții și să creșteți copiii în credință, pentru că ei sunt binecuvântarea cea mai de preț a unei familii. Din acest loc s-a născut un sfânt și sunt și alți sfinți care așteaptă să vină.”

Apoi, Preasfințitul Samuel Bistrițeanul a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințiului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei si a mulțumit tuturor celor prezenți la sărbătoarea comunității, în frunte cu delegația clericilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, condusă de Preasfințitul Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei și i-a îndemnat pe credincioși să rămână statornici în credință și să urmeze exemplul sfântului ocrotitor:

„Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, am avut astăzi bucuria de a sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil, pentru prima dată în biserica dumneavoastră, la sărbătoarea acestui sfânt care a odrăslit din pământul satului dumneavoastră, Gledin. Bucuria mi-a fost îndoită și pentru faptul că am o legătură specială cu Preasfințitul Părinte Teofil, întrucât am fost aleși amândoi episcopi în aceeași zi. Îi mulțumim pentru osteneală, pentru slujire, pentru cuvânt și pentru faptul că păstrează, acolo la Roman, memoria Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, care a păstorit acea eparhie. Iar dumneavoastră, iubiți credincioși, dacă sunteți urmașii, concetățenii sau poate chiar consângenii Sfântului Pahomie, să țineți credința lui și să vă arătați urmași vrednici de acest mare sfânt. Nu este puțin lucru ca un sat să odrăslească un om sfânt. Nu este motiv de mândrie, ci de bucurie. Cu siguranță că Sfântul Pahomie vă are la inimă pe toți, dar și dumneavoastră îl aveți la inimă pe el. Să-i urmați credința și, pe cât puteți, nevoințele lui. Să știți că a fi creștin nu înseamnă doar a crede sau a ne exprima credința prin cuvinte, ci mai ales a o arăta prin viața noastră. Vă felicit pentru această sărbătoare, care este cu totul specială pentru parohia dumneavoastră, și vă dorim să aveți o săptămână luminată, cu bucurie, cu liniște și cu sănătate.”

În calitate de gazdă, părintele paroh Ioan Titieni a mulțumit celor doi ierarhi pentru prezență și binecuvântare.

La slujbă au participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și oficialități județene și locale, în frunte cu primarul comunei Monor, domnul Ioan Cira.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Sebastian Suărășan

Mai multe poze AICI