A XXI-a ediție a Simpozionului Internațional „Zilele Artei Bizantine” la Cluj-Napoca

Arta, istoria și spiritualitatea Răsăritului se întâlnesc din nou la Cluj-Napoca în cadrul celei de-a XXI-a ediții a Simpozionului Internațional „Zilele Artei Bizantine”, care va avea loc în perioada 16–19 octombrie 2025. Evenimentul, conceput pentru prima dată în anul 2004 de lect. univ. dr. Sorin Albu, cadru didactic al Universității de Artă și Design, se desfășoară fără întrerupere, anual.

Simpozionul este organizat de Academia de Arte și Studii Bizantine și Grupul de Artă și Cultură Bizantină „Sf. Ioan Damaschin”, în parteneriat cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Uniunea Artiștilor Plastici din România, precum și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Evenimentul oferă publicului, cercetătorilor și pasionaților de cultură un program complex, care îmbină sesiuni științifice, vernisaje de artă și un program liturgic tipic bizantin.

Tema propusă în acest an, „Perspectiva inversă în arta bizantină”, îi oferă omului contemporan posibilitatea de a se regăsi pe sine, în lumina unui eveniment unic în România, care își propune să deschidă noi orizonturi de cercetare. În lumina perspectivei inverse, obiectul devine o fereastră către transcendență, iar vizualizarea ei nu este doar un act estetic, ci o experiență contemplativă.

Invităm toți pasionații, cercetătorii științifici și profesorii să participe la acest eveniment ce își propune să descopere o altă fărâmă din ceea ce a fost Bizanțul de odinioară.

Simpozionul va debuta joi, 16 octombrie 2025, cu Vernisajul Expoziției de Manuscrise Iluminate Bizantine, intitulată „Manuil Hrisaf – Ultimul Protopsalt al Marii Biserici a Constantinopolului”, în ambianța Muzeului Mitropoliei Clujului (Piața Avram Iancu, Cluj-Napoca). Manuscrisele expuse, realizate de membrii și studenții Academiei de Arte și Studii Bizantine din Cluj-Napoca, își propun să aducă în atenție o altă perspectivă asupra vieții și, mai ales, a detaliului – esențială într-o lume care nu mai este atentă la sine și la esența lucrurilor.

Ziua de vineri este una plină de evenimente culturale. Începând cu ora 8:00, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca (Piața Avram Iancu) se va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia răspunsurile vor fi oferite de Corul Academiei de Arte și Studii Bizantine „Sf. Ioan Damaschin”, condus de protopsalt lect. univ. dr. Sorin Albu, împreună cu protopsalt prof. univ. dr. Grigorios Anastasiou și Corul Anastasios din Cluj-Napoca, condus de protopsalt dr. Iustinian Ioachim Simion.

În continuarea zilei se va desfășura Sesiunea de Comunicări Științifice, în cadrul căreia vor conferenția profesori și cercetători științifici din țară și străinătate. Deși tema centrală este „Perspectiva inversă în arta bizantină”, temele abordate nu se vor limita la acest subiect. Dialogul academic va avea loc în Amfiteatrul „Cornel Țăranu” al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” (str. Bucium, nr. 6).

Sâmbătă, 18 octombrie, simpozionul propune, începând cu ora 8:00, slujba Sfintei Liturghii, oficiată în Biserica Așezământului pentru Copii „Sf. Onufrie” din Florești, jud. Cluj.

La ora 11:00 se reia Sesiunea de Comunicări Științifice (Partea a II-a), urmând un program similar celui de vineri. De data aceasta, studenții, absolvenții, masteranzii și doctoranzii vor avea ocazia să-și prezinte public rezultatele cercetărilor. Tema principală rămâne neschimbată.

În seara aceleiași zile, Muzeul Etnografic al Transilvaniei (str. Memorandumului, nr. 21) va găzdui momentul central al ediției din acest an. Începând cu ora 19:00, va avea loc Vernisajul Expoziției de Artă Bizantină și Concertul de Cânt Bizantin, cu participarea Corului Academiei de Arte și Studii Bizantine „Sf. Ioan Damaschin”, condus de protopsalt lect. univ. dr. Sorin Albu, împreună cu protopsalt prof. univ. dr. Grigorios Anastasiou și Corul Anastasios din Cluj-Napoca, condus de protopsalt dr. Iustinian Ioachim Simion.

Vor expune colaboratorii, membrii și studenții Academiei de Arte și Studii Bizantine, precum și studenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Cea de-a XXI-a ediție a Simpozionului Internațional „Zilele Artei Bizantine” se va încheia duminică, 19 octombrie, cu Slujba Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, începând cu ora 10:00, la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Cheile Turzii, jud. Cluj. La strană vor fi prezenți Corul Academiei de Arte și Studii Bizantine „Sf. Ioan Damaschin”, condus de protopsalt lect. univ. dr. Sorin Albu, împreună cu protopsalt prof. univ. dr. Grigorios Anastasiou.

Eveniment curatoriat de lect. univ. dr. Sorin Albu, Xenia Albu și Vasile Marian.

Participarea la manifestările propuse la ediția din acest an este liberă și dedicată oricărui iubitor de frumos, de cultură și de artă, în forma lor cea mai autentică.