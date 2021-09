Precizări cu privire la abonamentele de transport pentru elevii din Cluj-Napoca

Incarcarea Abonamentelor gratuite de transport pentru anul școlar 2021-2022 pentru elevii scolarizati in Cluj-Napoca, cu domiciliul stabil in Cluj Napoca se va efectua astfel:

Incarcarea Abonamentului pe card

1.1 Elevii care detin pe card Abonamentul cu 120 de calatorii/luna in Cluj-Napoca, valabil pana la 30.09.2021, pot prelungi abonamentul la toate AUTOMATELE din statii si Centrele de vanzare carduri.

Prelungirea la AUTOMATE se poate face pana la data de 30.09.2021. Dupa data de 01.10.2021 toate abonamentele de pe carduri se vor incarca numai la Centrele de vanzare carduri.

Instructiunile pentru prelungirea abonamentului la Automate le gasiti pe site-ul nostru http://ctpcj.ro/index.php/ro/ticketing/ si pe automate.=

1.2.Elevii care detin cardul de transport dar nu au avut abonament pe anul 2020-2021 trebuie sa se prezinte la Centrele de vanzare carduri cu dovada de domiciliu si Carnetul vizat la zi.=

1.3.Pentru elevii care nu au mai avut card, abonamentul si primul card se emit prin Unitatile de invatamant, pe baza unui Tabel pe clase insotit de fotografiile elevilor si Cererile de emitere Card sau de la Centrele de vanzare carduri pe baza carnetului de elev vizat la zi, dovada domiciliului, o fotografie recenta si Cererea de emitere Card.

Solicitarea gratuitatii catre Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Este obligatoriu ca pentru toate abonamentele prelungite/ incarcate pe anul 2021-2022, elevul major/ parintele/ reprezentantul legal sa depuna o cerere pe site-ul Primariei Cluj-Napoca, https://e-primariaclujnapoca.ro/ “Proceduri on-line”, in perioada 14.09.2021- 15.10.2021. In cazul in care nu se depun cererile pentru gratuitate cardul va fi blocat pana la transmiterea cererii si elevul nu va putea utiliza abonamentul gratuit.

Persoanele care nu au posibilitatea depunerii cererii on-line se pot prezenta la Centrul de Informare pentru Cetateni si toate Primariile de cartier, cu Cartea de Identitate, Carnetul de elev si Cardul de calatorie al elevului.

Instructiuni pentru prelungirea Abonamentului Gratuit si cu Reducere de la Automate

Important:

– Prelungirea la Automate este posibila doar in cazul in care exista un abonament valabil pe card. In cazul in care abonamentul a expirat, incarcarea se va putea face numai la un Centru de vanzare.

– Prelungirea la Automate se poate face numai pentru cardurile care au fost acceptate de CTP Cluj-Napoca pentru aceasta operatiune.

PASI PENTRU PRELUNGIRE ABONAMENT:

Pasul 1 : Apasati Butonul “Consultare Card”;

Pasul 2 : Autentificati-va cu codul PIN initial 1234 sau cu PIN-ul modificat de dvs.

Pasul 3 : Bifati casuta din fata denumirii abonamentului (prin apasare);

Pasul 4 : Apasati butonul “Prelungire Titlu”. Implicit este setata data si ora expirarii abonamentului anterior;

Pasul 5 : Pentru Abonamentele cu reducere, platiti pretul afisat;

Pasul 6: Apasati butonul “Continua”;

Pasul 7: Apropiati cardul de cititor pentru incarcarea noului Abonament pe card;

Pasul 8: Consultati cardul la validatorul din statie, pentru a va asigura ca incarcarea a fost efectuata corect;