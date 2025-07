Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Promoția 2025, au depus jurământul de credință

Absolvenții specializărilor de licență și master din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au depus jurământul de credință ortodoxă. Momentul solemn a avut loc joi, 3 iulie 2025, în paraclisul instituției din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a decanului facultății – arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia și a profesorilor instituției de învățământ teologic.

Înainte de a depune jurământul de credință şi de fidelitate faţă de Biserica Ortodoxă, duhovnicul facultății, ierom. Grigorie Foltiș, a rostit o rugăciune de binecuvântare și I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile revărsate asupra studenților absolvenți.

La final, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat absolvenților un cuvânt de învăţătură, sfaturi și îndemnuri duhovnicești, urându-le ca ceea ce se întâmplă de acum înainte „să fie încununat de succese, de bucurii și împliniri, atât familiale, cât și profesionale”.

De asemenea, în contextul actual, ierarhul le-a reamintit că „e nevoie de misionari buni care să aibă puterea de a-i apropia pe oameni de Dumnezeu, de Biserică și de normalitate”.

Scurt istoric al instituției de învățământ

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își are începuturile în anul 1924, prin înființarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către vrednicul de pomenire Episcopul Nicolae Ivan. După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952–1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învățământului și Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992–1993, Institutul Teologic din Cluj, reînființat în 1990, a fost integrat în Universitatea Babeș-Bolyai, primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Din luna decembrie a anului 2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea în Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, situat pe strada Episcop Nicolae Ivan, în cartierul Mărăști.

Piatra de temelie a Campusului a fost pusă pe 23 mai 2011. Clădirea noului sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este la ora actuală cea mai modernă din ţară, cu săli de curs, bibliotecă, capelă, laboratoare de restaurare și pictură, amfiteatre, o aulă modernă, cu peste 350 de locuri, și birouri pentru corpul profesoral.

Campusul este ridicat pe un teren de circa 5.000 de metri pătraţi oferit de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local Cluj-Napoca în memoria Episcopului Nicolae Ivan, ctitorul Eparhiei reînființate a Clujului şi al primei Academii Teologice Ortodoxe. Alături de noul sediu al Facultăţii de Teologie este construit un cămin pentru studenţi, cu o capacitate de 100 de locuri, inaugurat în anul 2016. Construcția întregului edificiu universitar a fost realizată prin implicarea directă și jertfelnică a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Astăzi, facultatea oferă 4 specializări la nivel de licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă Sacră; 7 specializări la nivel de master: Bioetică – Morală, Etică și Deontologie; Consiliere Pastorală și Asistență Psihosocială; Istoria religiilor – Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam); Doctrină, Hermeneutică și Istorie Bisericească; Pastorație și viață liturgică; Artă Sacră – conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale; „Master of Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies” (în limba engleză); 11 specializări la nivel doctoral: Spiritualitate Ortodoxă, Muzică Bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament (cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică), Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (cu noțiuni de paleografie), Misiologie și Ecumenism, Istorie Bisericească Universală, Morală Creștină, Teologie Pastorală, Drept Canonic Ortodox și Teologie Fundamentală (Apologetică).

Vezi mai multe detalii despre Admitere Licență 2025 și Admitere Master 2025.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului