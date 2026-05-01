Acad. Ioan Bolovan: Radio Renașterea, un reper spiritual și cultural al Transilvaniei

Înfiinţarea, în urmă cu 27 de ani, a postului de radio Renaşterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului a fost un eveniment memorabil, nu doar pentru credincioşii eparhiei noastre, ci şi pentru publicul clujean şi, mai larg, transilvănean, pentru că postul de radio Renaşterea nu doar că se adresează credincioşilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, iar mai apoi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, ci şi publicului larg, iubitor de cultură, din acest spaţiu transilvan.

Postul de radio Renaşterea oferă informaţii esenţializate despre cele mai importante evenimente politice, culturale şi ştiinţifice şi, în acelaşi timp, este un îndrumar al vieţii nu doar religioase, ci şi democratice şi patriotice din acest spaţiu.

La mulţi ani!

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan

Membru corespondent al Academiei Române