Acad. Ioan-Aurel Pop: Radio Renașterea creează cultură și întărește credința

Radio Renașterea e o oglindă deschisă spre lume de Arhiepiscopia și Mitropolia de la Cluj.

Ascult Radio Renașterea de ani buni, poate chiar de la începuturi, de acum 27 de ani. Sunt mândru că am dat interviuri la Radio Renașterea și am participat la anumite emisiuni și sunt foarte mulțumit că am putut asculta programele acestui radio, care răspândește cuvinte înțelepte, cuvinte dragi, mesaje bune, mesaje care conțin și îndemnul spre iubire și bunătate, dar și îndemnul spre credință, care ne însoțește de-a lungul întregii vieți, trebuie să ne însoțească, și despre Biserică, care este Mireasa Mântuitorului. Și despre lume, care este, de fapt, în întregime a Domnului nostru; creștini și necreștini, împreună, sunt bine primiți și, dacă se căiesc, iertați pentru greșelile lor.

Însă Radio Renașterea este important pentru mine fiindcă creează o cultură generală, o cultură teologică și religioasă, o cultură creștină ortodoxă care ne ajută să trecem prin această lume sub semnul credinței, ceea ce este frumos, înălțător, minunat.

De aceea, în final, urez La mulți ani pentru Radio Renașterea, pentru redactorii lui, pentru cei care au fost de-a lungul timpului alături de el și pentru toți ascultătorii dumneavoastră.

La mulți ani, Radio Renașterea!

Acad. Ioan Aurel Pop