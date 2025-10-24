Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” găzduiește la Cluj, între 1-9 noiembrie, Festivalul Internațional Meridian

Între 1 și 9 noiembrie 2025, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” (ANMGD) va găzdui o serie de evenimente dedicate muzicii contemporane, care fac parte din cea de-a XX-a ediție aniversară a Festivalului Internațional Meridian.

Tema din acest an a festivalului, SONIMAGIGON, explorează relaţia strânsă dintre muzică şi imagine, în toate formele ei, printr-un festin eclectic: video-art (animații 3D, scurtmetraje, live video interactions) şi muzică nouă, dans şi performance contemporan, recital-expoziție de modă, percuție underground, show hibrid radio-tv, muzici electronice şi instalație sonor-performativă.

Festivalul va fi deschis simultan la Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara, în 1 noiembrie, prin evenimentul SONIMAGICLAND (oferit de Institutul Cultural Român) cuprinzând concerte camerale însoțite de o animație 3D imersivă creată de ordoetchao – Ioana Buraga & Vlad Grigore. După această deschidere comună, publicul de la Cluj va putea urmări, în continuare, concertul susținut de DUO ASPERA – virtuozii Ghenadie Rotari (acordeon) şi Valentina Vargiu (pian).

Cele cinci evenimente care vor avea apoi loc la ANMGD, coorganizator al festivalului, se vor bucura de participarea unor invitați de renume, atât locali, cât și naționali și internaționali. Astfel, în data de 2 noiembrie publicul va putea asista la un concert extraordinar al formației de muzică contemporană Couleurs, condusă de către Alexandru Murariu. Asociația Culturală Sound Borders propune în data de 3 noiembrie o seară rezervată ritmurilor caleidoscopice, printr-un recital al percuționistului Toni Vîntur, alături de un moment inedit folcloric, conectat cu unul dintre opusurile serii, asigurat de invitata sa, solista Andra Pătraș.

În 4 noiembrie, publicul meloman este invitat la concertul cameral susținut de către cadre didactice ale ANMGD, în colaborare cu Academia de Muzică Ignacy Jan Paderewski din Poznań. Seara de 5 noiembrie va avea sta sub lumina creației contemporane inspirate din literatura lui Lucian Blaga, protagoniștii fiind ansamblul de muzică contemporană TimbrIS de la Iași, coordonat de către Emanuela Izabela Vieriu.

Seria evenimentelor clujene se va încheia în 8 noiembrie, la Casa Tranzit, cu recitalul duoului de chitare Hesperus.

Pe parcursul Festivalului Internațional Meridian, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică contemporană din țară, publicul va putea participa la concerte susținute de invitați străini de marcă, precum ALTERA INDE (Sara Zazo Romero şi Dirego Carretero), un duo spectaculos de saxofoane şi electronics din Elveția, marele pianist Andrea Lucchesini, care va pune în oglindă compozitori din epoci muzicale diferite (Scarlatti vs. Berio, Schubert vs. Widmann) la Institutul Italian de Cultură din Bucureşti și mulți alții.

Festivalul Meridian este organizat de Uniunea Muzicologilor și Compozitorilor din România, Evenimentele care au loc în Cluj-Napoca sunt susținute de către UCMR-ADA, Institutul Cultural Român, Ministerul Educației, prin fondurile de cercetare alocate ANMGD și de către Consiliul Județean Cluj.

Programul complet al festivalului poate fi consultat aici: https://snr-simc.org/meridian-festival/

Trailerul festivalului poate fi urmărit aici: https://www.youtube.com/watch?v=YSNQLpkpZFY

Parteneri: Institutul Cultural Român, Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti, Forumul Cultural Austriac, Institutul Italian de Cultură, Creart (Teatrelli, Bucureşti), Pro Helvetia, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi, Palatul Culturii din Iaşi, Facultatea de Arte şi Design şi Facultatea de Muzică şi Teatru ale Universității de Vest Timişoara, Consiliul Județean Cluj, Asociația Culturală Kitharalogos, Asociația SEMI SILENT, ARTEXIM, Fundația Tranzit.

Parteneri media: Radio România Cluj, Szabadság, Radio Renașterea, Note Urbane, I Like Cluj, Cluj.com, Cluj 4 ever, Făclia de Cluj, TVR Cluj, Societatea Română de Radiodifuziune – Radio România Muzical şi Radio România Cultural, CIMRO, RFI România, Societatea Română de Televiziune – TVR Cultural, Actualitatea Muzicală, Bookhub.ro, Zile şi Nopţi.