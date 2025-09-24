Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” începe anul universitar într-un nou sediu

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (ANMGD) a intrat oficial, vineri, 19 septembrie, în posesia noului său sediu. După doi ani de lucrări, instituția dispune acum de un campus universitar modern, unic în România, care reunește toate resursele necesare pentru formarea generațiilor viitoare de muzicieni.

Investiția, în valoare de 127,8 milioane de lei, a fost realizată integral din fonduri guvernamentale și reprezintă cea mai amplă lucrare de infrastructură culturală și educațională finanțată de statul român după 1989.

„După patru ani de la începerea construcției, azi pot spune: împlinitu-s-a! De vineri, Academia Națională de Muzică a intrat oficial în posesia noului sediu. Ne vom muta aici cu cele două facultăți și toate structurile, iar studenții își vor putea desfășura activitatea într-un singur loc, fără timp pierdut între cursuri și repetiții”, a declarat prof. univ. dr. Vasile Jucan, rectorul ANMGD.

Cu o suprafață de 27.000 m², campusul include săli de curs și de studiu individual, studiouri acustice, sală de coregrafie, bibliotecă, amfiteatre, sală de sport, ateliere și un cămin cu 182 de locuri. Inima complexului este Sala Héritage, cu 1.031 de locuri, cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989, proiectată la standarde acustice internaționale și adaptată pentru concerte simfonice, operă, balet sau muzică de cameră.

„Un mare avantaj al construcției a fost faptul că am putut adapta spațiile existente pentru specificul nostru. Fiecare sală de studiu este tratată acustic și fonic. Felicit echipa de la Construcții Erbașu pentru profesionalismul deosebit de care a dat dovadă”, a subliniat Răzvan Bîțu, directorul general al Academiei.

Proiectul a fost realizat prin Compania Națională de Investiții, în cadrul programului „Instituţii de învăţământ superior de stat”. Lucrările au fost executate de asocierea Construcții Erbașu, Concelex Engineering și Terra Gaz Construct.

Astfel, la începutul anului universitar 2025–2026, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” își deschide porțile într-un spațiu care devine un nou reper al culturii și educației din România.