Academicianul Nicolae Edroiu – o personalitate a istoriografiei contemporane

Născut la data de 7 decembrie a anului 1939 în localitatea Olteni din județul Trei-Scaune (azi județul Covasna), dânsul se va stinge din viață la data de 10 ianuarie a anului 2018, la Cluj-Napoca. După absolvirea studiior liceale la Brașov, își va îndrepta pașii înspre Facultatea de Istorie a Universității clujene, unde va studia între 1958 și 1963. Ulterior, după absolvire, se va specializa la Universitatea din Belgrad, unde va urma în anul 1967 cursuri de bizantinologie și istorie sud-est europeană și la Collège d’Europe din Bruges, unde va poposi în anul universitar 1970-1971. În anul 1974, va susține teza de doctorat dedicată ecoului european al răscoalei lui Horea.

Ca istoric, va desfășura o bogată activitate didactică, trecând prin toate treptele de la preparator și până la profesor la facultatea pe care o absolvise. Va preda aici paleografie româno-chirilică, științele auxiliare ale istoriei, dar și alte materii și va fi, între anii 1984 și 1990 și prorector al Universității „Babeș-Bolyai”.

Cercetările domniei sale se vor orienta cu precădere asupra secolului al XVIII-lea. Dânsul va încerca să aducă în atenție modul în care presa din alte spații decât cel românesc a văzut și receptat răscoala din anul 1784, condusă de Vasile Ursu Nicola, zis Horea. Datorită amplelor investigații pe care le-a dedicat acestui areal tematic, i-a făcut pe foarte mulți dintre istorici să-l considere cel mai bun cunoscător al acestui subiect.

În paralel cu activitatea didactică, domnul profesor Nicolae Edroiu a desfășurat și o rodnică activitate de cercetare. Astfel, începând cu anul 1998 a fost cercetător în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, din Cluj-Napoca. Din anul 2007 a devenit de asemenea directorul acestuia, funcție pe care o va deține până la plecarea sa din această viață. Din această postură, a întreprins deopotrivă ample acțiuni cu caracter edilitar, cât și științific. Ca o recunoaștere pentru meritele sale în domeniul cercetării istorice, a fost ales în anul 1999, membru corespondent al Academiei Române.

De asemenea, în decursul vieții a fost președintele comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, vicepreședinte al Comisiei Române de Vexilologie, președinte al părții române în comisia mixtă de istorie româno-slovacă și în comisia mixtă de istorie româno-maghiară a Academiei Române. Universitatea din Oradea i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa, aducându-i prin aceasta un omagiu pentru toate eforturile depuse în cercetarea istoriei românilor, iar comunele Padeș din județul Gorj și Vețel din județul Hunedoara, dar și orașul Bruges din Belgia, i-au acordat titlul de cetățean de onoare.

Profesorul Edroiu este autorul, coordonatorul sau editorul unui impresionant număr de lucrări, dintre care o mare parte au fost traduse și în alte limbi. Între cele mai importante opere dedicate răscoalei lui Horea, se cuvin menționate titluri precum: Presa din Țările de Jos despre Răscoala lui Horea (1974); Răsunetul european al răscoalei lui Horea (1784- 1785) (1976); Horea’s Uprising. The 1784 Romanian Peasants’ Revolt of Transylvania (1978); Răscoala lui Horea (1978); Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative (5 vol., 1982-2007, în colaborare); Horea’s Uprising European Echoes (1984); Pe urmele lui Horea (1988); Izvoare istorice suedeze privind răscoala lui Horea (1784-1785) (2001, în colaborare); J.P.Brissot și românii transilvăneni (2006). Acestora li se adaugă de asemenea lucrări precum: Mișcări țărănești în sud-estul Transilvaniei prilejuite de intrarea lui Mihai Viteazul în Transilvania (1599) (1977); Maghiarii din România (1995) – lucrare tradusă în limbile franceză, engleză și maghiară; Revoluția lui Tudor Vladimirescu (1821) și presa belgiană (1997), sau Studii de Genealogie (I, 2000; II, 2009). Atât în timpul vieții, cât și după plecarea din această lume, a beneficiat de mai multe ecouri critice și de volume, în cadrul cărora i s-a apreciat activitatea și i-au fost trecute în revistă meritele. Între cele mai recente lucrări ce i-au fost dedicate se numără și cea intitulată: Nicolae Edroiu – Cel care a trecut făcând bine, apărută în cadrul colecției de „Istorie și Studii Culturale” a editurii Școala Ardeleană, sub îngrijirea părintelui arhimandrit dr. Macarie Motogna și a istoricilor Mihai Florin Hasan și Victor Vizauer, în anul 2019.