„Acasă începe sfințenia”: Proiectul care redescoperă rolul familiei creștine în Parohia Ortodoxă Sălișca

În cadrul Parohiei Ortodoxe Sălișca, perioada 1 februarie – 1 aprilie 2026 a fost marcată de un demers pedagogic și spiritual deosebit, intitulat „Acasă începe sfințenia – Familia creștină, școală a iubirii”. Sub coordonarea preotului Vlad Todoran, acest proiect catehetic și-a propus să aducă în centrul atenției rolul fundamental al familiei ca „biserică de acasă”, loc în care copilul învață limbajul credinței, al rugăciunii și al iubirii jertfelnice.

Într-o lume marcată de schimbări rapide, inițiativa a reușit să traducă teologia familiei în activități practice, accesibile copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Parteneriatul cu Școala Gimnazială din Câțcău a facilitat o colaborare strânsă între școală și biserică, oferind copiilor un cadru organizat pentru a descoperi importanța cinstirii părinților și al armoniei din sânul familiei. Proiectul s-a structurat printr-o serie cateheze, completate de activități practice menite să transforme teoria în experiențe memorabile.

Momentele care au marcat acest parcurs, au invitat familiile să integreze valorile creștine în spațiul propriului cămin, cel care este asemena unei „mici biserici” (Sfântul Ioan Gură de Aur). Prin intermediul fișelor de monitorizare zilnică, scrisorilor de recunoștință adresate părinților și a rugăciunilor comune, proiectul a reușit să creeze o punte de comunicare între generații.

Coordonatorul proiectului, preotul Vlad Todoran, a subliniat faptul că succesul acestei inițiative rezidă în simplitatea mesajului transmis: sfințenia nu este un ideal abstract. Drumpul înspre sfințenie începe din familie și se concretizează în gesturile mici ale vieții de familie: în rugăciunea de seară, în iertarea oferită și în recunoștința exprimată cu inimă curată.

„Ne-am propus ca fiecare copil să plece acasă cu certitudinea că propria familie este un spațiu sfânt, care trebuie protejat prin iubire și dăruire”, a declarat coordonatorul proiectului.

Documentarea întregii activități, realizată cu sprijinul fotografului Daniel Criste și al Imprimeriei Vobiscum din Dej, a materializat un portofoliu bogat în mărturii vizuale, fotografii și materiale video. Rezultatele proiectului confirmă importanța parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ și parohii, demonstrând că, atunci când valorile creștine sunt cultivate cu tact pedagogic, ele devin pilonii pe care se construiește identitatea noilor generații. Proiectul „Acasă începe sfințenia” rămâne astfel o mărturie despre modul în care, printr-o implicare susținută, casa poate deveni, cu adevărat, un avanpost al sfințeniei în societatea contemporană.