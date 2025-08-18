Radio Renașterea

ASCULTĂ LIVE

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Acela care iubește lucrurile bune și frumoase tinde de bună voie spre Harul îndumnezeirii | Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop:

„Acela care iubește lucrurile bune și frumoase tinde de bună voie spre Harul îndumnezeirii, fiind călăuzit de Providență prin rațiunile înțelepciunii. Iar acela ce nu-i îndrăgostit de acestea e tras de la păcat împotriva voii lui – și lucrul acesta îl face Judecata cea dreaptă, prin diferite moduri de pedepse. Cel dintâi, adică iubitorul de Dumnezeu, e îndumnezeit prin Providență, cel de al doilea, adică iubitorul de materie, e oprit de Judecată să ajungă la osândă.”

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Vorbe de înțelepciune
Maica Domnului – Bucurie neașteptată

Maica Domnului – Bucurie neașteptată

O, Prea Sfântă Fecioară, Prea Bună Maică, acoperământul a toată lumea creştină, credincioasă solitoare şi sprijitoare a tuturor celor ce sunt în păcate, necazuri, nevoi şi dureri. Primeşte această cântare de rugăciune, ce se înalţă de la noi nevrednicii robii tăi şi...

Maica Domnului – Izbăvitoarea

Maica Domnului – Izbăvitoarea

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere, înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad cu credinţă înaintea sfintei tale...