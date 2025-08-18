Acela care iubește lucrurile bune și frumoase tinde de bună voie spre Harul îndumnezeirii | Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop:

„Acela care iubește lucrurile bune și frumoase tinde de bună voie spre Harul îndumnezeirii, fiind călăuzit de Providență prin rațiunile înțelepciunii. Iar acela ce nu-i îndrăgostit de acestea e tras de la păcat împotriva voii lui – și lucrul acesta îl face Judecata cea dreaptă, prin diferite moduri de pedepse. Cel dintâi, adică iubitorul de Dumnezeu, e îndumnezeit prin Providență, cel de al doilea, adică iubitorul de materie, e oprit de Judecată să ajungă la osândă.”