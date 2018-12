Acțiuni caritabile și de voluntariat, derulate de elevii Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Cluj-Napoca

Luni, 10 decembrie 2018, Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca a lansat proiectul de acțiune comunitară „10 FOR KINDNESS”.

Evenimentul a avut loc la „Așezământul pentru copii „Sfântul Onufrie” din Florești, jud. Cluj, între orele 16:00-18:00. Un grup de elevi din clasa a II a C, împreună cu profesoara Monica Broos și directorul școlii, profesoara Camelia Sîncrăian Pop, alături de părinți ai elevilor, au derulat prima acțiune caritabilă a proiectului. Elevii au susținut un concert de colinde și poezii de Crăciun în biserica Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului”. Apoi, au oferit cadouri copiilor de la Așezământ. Părintele Visarion Pașca, unul dintre duhovnicii Mănăstirii, le-a mulțumit copiilor și părinților și le-a vorbit despre viața Sfântului Onufrie, ocrotitorul Așezământului.

Proiectul de acțiune comunitară „10 FOR KINDNESS” are menirea de a cultiva spiritul și valorile voluntariatului în conștiința elevilor și a cadrelor didactice și de a se implica în activități de acest gen în comunitatea în care locuiesc. Totodată, dorește să-i sensibilize pentru a veni în sprijinul copiilor cu o situație materială precară, sau care trăiesc în medii defavorizate. „Ne propunem ca în fiecare lună din acest an școlar, în data de 10, să venim în ajutorul celor mai puțin norocoși, prin organizarea de activități împreună cu partenerii noștri. Este vorba despre activități de voluntariat, concerte caritabile, ateliere de creație, serbări sau discuții”, a precizat directorul școlii, prof. Camelia Sîncrăian Pop.