Activitate dedicată copiilor la Huedin, în cadrul proiectului „Centrul de activități cu tineretul – Sfântul Ilie Tesviteanul”

Miercuri, 4 martie, și joi, 5 martie 2026, în Parohia Ortodoxă Huedin I s-a desfășurat prima activitate din cadrul Proiectului național „Centrul de activități cu tineretul – Sfântul Ilie Tesviteanul”, intitulată „Ziua Cunoașterii”.

La activitate au participat aproximativ 50 de copii, împărțiți în două grupe, în funcție de vârstă. Prima grupă a fost formată din elevi ai claselor 0–4, iar cea de-a doua din elevi ai claselor 5–7.

Activitatea, cu caracter extracurricular, a avut ca obiectiv facilitarea cunoașterii între participanți, dezvoltarea comunicării și formarea spiritului de echipă. Copiii au luat parte la jocuri interactive precum „Împreună” și „4 colțuri”, care le-au oferit ocazia să colaboreze și să interacționeze într-un mod dinamic și prietenos.

De asemenea, în cadrul exercițiului „Hanoracul meu unic”, participanții au avut oportunitatea de a-și prezenta calitățile, pasiunile și lucrurile care îi definesc.

Activitatea a debutat într-o atmosferă timidă, dar pe parcurs s-a transformat într-un moment plin de energie, implicare și voie bună. La final, copiii au fost răsplătiți cu dulciuri.

Coordonatorul proiectului este doamna Mirela Lupuțan, care organizează activitățile împreună cu doamna Nicoleta Bucșa, voluntar în cadrul proiectului.

Proiectul „Centrul de activități cu tineretul – Sfântul Ilie Tesviteanul” este o inițiativă a Patriarhiei Române, dedicată sprijinirii și dezvoltării educaționale a copiilor și tinerilor. La nivel național, proiectul cuprinde 117 centre locale, cu aproximativ 5.850 de beneficiari.

Programul se desfășoară pe baza a două componente principale: construirea unui centru cultural-sportiv de aproximativ 100.000 mp în localitatea Pantelimon, județul Ilfov, și organizarea de ateliere tematice și activități extracurriculare în centrele locale din întreaga țară.

Proiectul este cofinanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Fondul Social European Plus (FSE+), având ca beneficiari 5.850 de copii și 2.655 de părinți din România.

Foto: Protopopiatul Huedin