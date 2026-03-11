Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Activități parohiale

Activitate dedicată copiilor la Huedin, în cadrul proiectului „Centrul de activități cu tineretul – Sfântul Ilie Tesviteanul”

de | mart. 11, 2026

Miercuri, 4 martie, și joi, 5 martie 2026, în Parohia Ortodoxă Huedin I s-a desfășurat prima activitate din cadrul Proiectului național „Centrul de activități cu tineretul – Sfântul Ilie Tesviteanul”, intitulată „Ziua Cunoașterii”.

La activitate au participat aproximativ 50 de copii, împărțiți în două grupe, în funcție de vârstă. Prima grupă a fost formată din elevi ai claselor 0–4, iar cea de-a doua din elevi ai claselor 5–7.

Activitatea, cu caracter extracurricular, a avut ca obiectiv facilitarea cunoașterii între participanți, dezvoltarea comunicării și formarea spiritului de echipă. Copiii au luat parte la jocuri interactive precum „Împreună” și „4 colțuri”, care le-au oferit ocazia să colaboreze și să interacționeze într-un mod dinamic și prietenos.

De asemenea, în cadrul exercițiului „Hanoracul meu unic”, participanții au avut oportunitatea de a-și prezenta calitățile, pasiunile și lucrurile care îi definesc.

Activitatea a debutat într-o atmosferă timidă, dar pe parcurs s-a transformat într-un moment plin de energie, implicare și voie bună. La final, copiii au fost răsplătiți cu dulciuri.

Coordonatorul proiectului este doamna Mirela Lupuțan, care organizează activitățile împreună cu doamna Nicoleta Bucșa, voluntar în cadrul proiectului.

Proiectul „Centrul de activități cu tineretul – Sfântul Ilie Tesviteanul” este o inițiativă a Patriarhiei Române, dedicată sprijinirii și dezvoltării educaționale a copiilor și tinerilor. La nivel național, proiectul cuprinde 117 centre locale, cu aproximativ 5.850 de beneficiari.

Programul se desfășoară pe baza a două componente principale: construirea unui centru cultural-sportiv de aproximativ 100.000 mp în localitatea Pantelimon, județul Ilfov, și organizarea de ateliere tematice și activități extracurriculare în centrele locale din întreaga țară.

Proiectul este cofinanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Fondul Social European Plus (FSE+), având ca beneficiari 5.850 de copii și 2.655 de părinți din România.

Foto: Protopopiatul Huedin

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Activități parohiale
Luna pentru Viață 2026 în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

Luna pentru Viață 2026 în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

În perioada 1–31 martie 2026, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în întreaga eparhie se desfășoară o nouă ediție a „Lunii pentru Viață”, perioadă dedicată promovării valorii și demnității vieții umane. Sub...

Ședință administrativă a preoților din Protopopiatul Cluj-Napoca

Ședință administrativă a preoților din Protopopiatul Cluj-Napoca

Marți, 10 martie 2026, preoții din Protopopiatul Ortodox Cluj-Napoca s-au reunit în cadrul ședinței administrative lunare. Întrunirea a fost prezidată de părintele protopop Alexandru Ciui și s-a desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Campusului...

Serile duhovnicești din Postul Mare de la Beclean

Serile duhovnicești din Postul Mare de la Beclean

Protopopiatul Ortodox Român Beclean, împreună cu Cercul Preoțesc Beclean, organizează în această perioadă Serile duhovnicești din Postul Mare, o serie de întâlniri duhovnicești dedicate credincioșilor, găzduite de Catedrala Ortodoxă „Sfântul Apostol Andrei” din...