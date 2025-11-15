Actorul Marius Manole și pianistul Mihai Ritivoiu deschid la Cluj turneul național „Cealaltă voce. Exiluri uitate ale pianului”

La Cluj-Napoca debutează marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Colegiul Academic, turneul național „Cealaltă voce. Exiluri uitate ale pianului”, un proiect dedicat recuperării memoriei a trei mari pianiști români care au marcat istoria muzicii mondiale: Dinu Lipatti, Radu Lupu și Mîndru Katz. Spectacolul, organizat de Asociația „Opus”, îi aduce împreună pe actorul Marius Manole, în rol de narator, și pe pianistul Mihai Ritivoiu, într-un format ce îmbină interpretarea muzicală cu lectura unor scrisori inedite din arhiva CNSAS.

În program sunt incluse lucrări de Maurice Ravel, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, precum și compoziții contemporane semnate de Adina Dumitrescu și Cătălin Crețu, inspirate din universul creativ al lui Dinu Lipatti. Muzica este intercalată cu fragmente din scrisorile celor trei mari pianiști către familiile lor, texte care surprind drama exilului, presiunile epocii comuniste și nevoia de libertate artistică. Documentele au fost redescoperite în urma cercetărilor muzicologului Monica Lup.

Turneul, desfășurat între 18 noiembrie și 2 decembrie 2025, marchează trei repere aniversare: 75 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Dinu Lipatti, 80 de ani de la nașterea lui Radu Lupu și 100 de ani de la nașterea lui Mîndru Katz. Regia este semnată de Eugen Dediu, cunoscut pentru montarea operei D’ale Carnavalului, prezentată în stagiunea 2025 a Operei Naționale București. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și realizat de Asociația Opus, în parteneriat cu Filarmonica „Transilvania”, Radio România, Radio România Muzical și alte instituții culturale.

Biletele pot fi achiziționate online de pe entertix.ro și myticket.ro, de la Agenția de Bilete a Filarmonicii de Stat „Transilvania”, precum și în seara evenimentului, în limita locurilor disponibile.