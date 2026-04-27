Actrița Ileana Negru, invitată la o nouă ediție „Față-Verso. O poveste de teatru”, la Cluj-Napoca

Publicul clujean este invitat joi, 7 mai, de la ora 19:00, în Studioul Euphorion, la cea de-a noua ediție a spectacolului-dialog „Față-Verso. O poveste de teatru”, eveniment care o va avea în centrul atenției pe îndrăgita actriță Ileana Negru.

Cu o carieră de peste patru decenii dedicată scenei clujene, artista va împărtăși publicului amintiri, întâmplări și momente din culisele teatrului, într-un dialog sincer și plin de farmec despre viața artistică și despre drumul său profesional.

Atmosfera serii va fi completată de un moment muzical susținut de un cvartet de coarde format din muzicienii Rareș Munthiu, Silvana Ghermet, Cristian Suărășan și Vlad Rațiu, într-un cadru menit să aducă publicul mai aproape de universul scenei.

Gazda evenimentului va fi actrița Narcisa Pintea, inițiatoarea proiectului realizat prin Asociația Culturală Top Art N&A, în parteneriat cu Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.

Absolventă a Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, promoția 1979, Ileana Negru face parte dintre numele importante ale teatrului clujean, cucerind generații de spectatori prin naturalețe, eleganță și rafinament artistic.

Biletele pentru eveniment pot fi achiziționate de la Agenția teatrală sau online.