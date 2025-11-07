„Acum, în prag de sărbători” – concert de colinde la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca

Duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca va avea loc concertul „Acum, în prag de sărbători”, un eveniment dedicat atmosferei calde și luminoase a Sărbătorilor de iarnă.

Pe scenă vor urca Marcel Pavel, Veta Biriș și Gino, care vor aduce publicului un repertoriu alcătuit din colinde, cântece tradiționale și piese de Crăciun, într-un spectacol plin de emoție și armonie.

Concertul este organizat de Expert G Entertainment, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca și Radio Renașterea.

Biletele sunt disponibile online, pe platforma entertix.ro.