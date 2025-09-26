Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

Adevărata fericire este virtutea | Cuviosul Filothei Zervakos

Vorbe de înțelepciune

Cuviosul Filothei Zervakos:

„Adevărata fericire nu constă din demnități nici din odihna trupului. Adevărata fericire este virtutea. Cei ce luptă pentru a dobândi virtuțile și pun în practică poruncile lui Dumnezeu sunt cu adevărat fericiți.”

Numai ceea ce vine din inmă atinge inima celuilalt | Părintele Tadei

Părintele Tadei: „Nu trebuie propovăduit cu mintea, ci cu inima. Numai ceea ce vine din inmă atinge inima celuilalt. Să nu atacaţi niciodată, nu fiţi potrivnici nimănui. Dacă cel ce propovăduieşte vrea să-i întoarcă pe oameni de la vreun rău, să o facă cu blândeţe,...

Noi avem privilegiul de a fi creştini ｜Părintele Arsenie Papacioc 

Părintele Arsenie Papacioc: „Porunca iubirii e porunca cea mai mare, de aceea insistă Mântuitorul. Deci e o întrebare justificată; să ne-o punem toţi: „Iubesc sau nu iubesc?”, că e poruncă, dragă! Să nu credeţi că Mântuitorul a vorbit numai pentru veacul respectiv,...

Lauda lui Dumnezeu este firul care uneşte toate locurile din univers

Bătrânul Ioil din Kalamata: „În cer, îngerii şi sfinţii, stelele şi păsările Îl laudă pe Dumnezeu. Pe pământ Îl laudă înţelepţii şi oamenii simpli, călugării şi pustnicii.  Lauda lui Dumnezeu este firul care uneşte toate locurile din univers, ea este ultima raţiune,...