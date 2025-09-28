Radio Renașterea

Adevărata libertate este o atitudine interioară și depinde numai de relația pe care o avem cu noi înșine | Maica Gavrilia Papaiannis

Vorbe de înțelepciune

Maica Gavrilia Papaiannis:

„Adevărata libertate este o atitudine interioară și nu depinde de mediu, stat, lege sau de alte persoane. Ea depinde numai de relația pe care o avem cu noi înșine.”

