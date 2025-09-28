Adevărata libertate este o atitudine interioară și depinde numai de relația pe care o avem cu noi înșine | Maica Gavrilia Papaiannis

Părintele Tadei: „Nu trebuie propovăduit cu mintea, ci cu inima. Numai ceea ce vine din inmă atinge inima celuilalt. Să nu atacaţi niciodată, nu fiţi potrivnici nimănui. Dacă cel ce propovăduieşte vrea să-i întoarcă pe oameni de la vreun rău, să o facă cu blândeţe,...