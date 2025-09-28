Adevărata libertate este o atitudine interioară și depinde numai de relația pe care o avem cu noi înșine | Maica Gavrilia Papaiannis

Maica Gavrilia Papaiannis:
„Adevărata libertate este o atitudine interioară și nu depinde de mediu, stat, lege sau de alte persoane. Ea depinde numai de relația pe care o avem cu noi înșine.”
Mitropolitul Ierothei Vlahos: Rugăciunea lui Iisus, ca să fie de folos omului, trebuie neapărat însoţită de teologia Bisericii Ortodoxe (dogma) şi de o viaţă îmbisericită (Tainele, nevoinţa) – şi în chip anume de dumnezeiasca Împărtăşanie, căci rugăciunea aprinde...
Cuviosul Filothei Zervakos: „Adevărata fericire nu constă din demnități nici din odihna trupului. Adevărata fericire este virtutea. Cei ce luptă pentru a dobândi virtuțile și pun în practică poruncile lui Dumnezeu sunt cu adevărat fericiți."
Părintele Tadei: „Nu trebuie propovăduit cu mintea, ci cu inima. Numai ceea ce vine din inmă atinge inima celuilalt. Să nu atacaţi niciodată, nu fiţi potrivnici nimănui. Dacă cel ce propovăduieşte vrea să-i întoarcă pe oameni de la vreun rău, să o facă cu blândeţe,...
Liviu Rebreanu: „Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu.”
Părintele Arsenie Papacioc: „Porunca iubirii e porunca cea mai mare, de aceea insistă Mântuitorul. Deci e o întrebare justificată; să ne-o punem toţi: „Iubesc sau nu iubesc?”, că e poruncă, dragă! Să nu credeţi că Mântuitorul a vorbit numai pentru veacul respectiv,...
Sfântul Ioan Gură de Aur: „Cei care gândesc cele cereşti, şi nu cele pământeşti, nu trebuie să-şi stăpânească numai mânia, pofta şi celelalte patimi, ci şi tristeţea. Tristeţea ne pricinuieşte mai mari necazuri decât celelalte patimi şi trebuie să ne împotrivim ei cu...