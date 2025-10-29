Radio Renașterea

Aducerea raclei cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Catedrala Națională

În seara acestei zile, 29 octombrie 2025, începând cu ora 18:30, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va fi adusă la Catedrala Națională unde va fi așezată spre închinare în Sfântul Altar.

Racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va rămâne aici până la încheierea perioadei de închinare și trecere a pelerinilor prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, respectiv ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, urmând ca, ulterior, să fie readusă la Catedrala Patriarhală cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe colina Patriarhiei.

