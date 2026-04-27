Adunarea generală a Asociației „Societatea Femeilor Ortodoxe” din Arhiepiscopia Clujului | Zeci de vârstnici au primit ajutor spiritual și material în anul 2025

Luni, 27 aprilie 2026, a avut loc Adunarea Generală anuală a Asociației „Societatea Femeilor Ortodoxe” din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Potrivit bilanțului prezentat în cadrul Adunării Generale, în anul 2025 aproximativ 100 de persoane vârstnice au primit sprijin constant și diversificat din partea Asociației. În total, au fost distribuite 924 de pachete alimentare, s-au efectuat 3.328 de vizite la domiciliu și s-au înregistrat 4.271 de convorbiri telefonice cu caracter de sprijin și consiliere.

Întâlnirea a avut loc în sala de evenimente a Muzeului Mitropoliei Clujului, de la demisolul Catedralei Mitropolitane, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a prezidat lucrările Adunării Generale a Asociației „Societatea Femeilor Ortodoxe” și a rostit un cuvânt de învățătură, având la bază versetul scripturistic: „Podoaba lor nu e cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci e omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” (I Petru 3, 3-4).

Ierarhul a vorbit despre importanța misiunii femeii creștine în societatea contemporană. De asemenea, le-a felicitat pe membrele asociației pentru bogata activitate social-filantropică, apreciind misiunea pe care o desfășoară în slujba aproapelui și le-a încurajat să își păstreze râvna, concretizând-o în cât mai multe fapte bune.

După prezentarea bilanțului activităților din ultimul an (aprilie 2025 – aprilie 2026), doamna Adina-Corina Udrescu a anunțat că se retrage din funcția de președinte a Asociației „Societatea Femeilor Ortodoxe” și a propus preluarea acestei funcții de către doamna Mariana Lupea, propunere aprobată în unanimitate de membrele asociației.

Noua președintă, doamna Mariana Lupea, a rostit o alocuțiune în care a vorbit despre scopul și rolul acestei asociații, subliniind importanța misiunii femeii creștine în societate. De asemenea, a prezentat proiectele viitoare și perspectivele pentru anul în curs.

Alături de membrele și voluntarii asociației, la întâlnire a fost prezent și duhovnicul Asociației „Societatea Femeilor Ortodoxe”, preotul Florin-Cătălin Ghiț, preot slujitor la Biserica „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, redactor-șef al Revistei Renașterea și cadru didactic la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca.

Scurt istoric

Asociația „Societatea Femeilor Ortodoxe” din Cluj-Napoca a fost înființată în anul 1921 ca un răspuns la nevoile umane postbelice, concentrându-se pe sprijinirea orfanilor și invalizilor de război, care se confruntau cu dificultăți materiale și emoționale majore în perioada de după Primul Război Mondial. Asociația a fost desființată în perioada regimului comunist, în anul 1948, când a fost interzisă, în general, activitatea tuturor organizațiilor Bisericii Ortodoxe Române. S-a reînființat la inițiativa vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, în anul 1994, cu dorința de a continua activitatea deosebită pe care femeile ortodoxe au desfășurat-o în perioada interbelică.

Începând din 1994 până în prezent, Asociația desfășoară o intensă activitate social-filantropică, iar astăzi deține acreditare pentru activitatea de asistență a persoanelor vârstnice la domiciliu. Din 2001, Societatea Femeilor Ortodoxe este recunoscută oficial ca organizație non-profit de către Ministerul Muncii și al Solidarității Sociale, oferind servicii de asistență socială persoanelor adulte din comunitate. Astfel, derulează de aproape două decenii Programul „Sfântul Vasile cel Mare”, dedicat asistării la domiciliu a persoanelor vârstnice și vulnerabile social. În prezent, prin Programul „Sfântul Vasile cel Mare”, Asociația se îngrijește de 87 persoane nevoiașe din municipiul Cluj-Napoca.

Asociația este coordonată de doamna Mariana Lupea, în calitate de președinte, avându-l alături pe preotul Florin-Cătălin Ghiț, duhovnicul Asociației, care este preot slujitor la Biserica „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, redactor-șef al Revistei Renașterea și cadru didactic la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca. Aceștia își propun să dezvolte și să extindă activitatea, implicând un număr cât mai mare de femei creștine în misiunea de ajutorare a vârstnicilor.

Pentru mai multe informații despre activitatea Asociației, precum și despre modalitățile de implicare, vizitați site-ul oficial sfocj.ro și pagina de Facebook Ajută BUNicii.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Asociația „Societatea Femeilor Ortodoxe” din Arhiepiscopia Clujului