Adunarea națională a tinerilor din „Oastea Domnului”, la Cluj-Napoca

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca a găzduit sâmbătă, 18 aprilie 2026, Adunarea anuală de Tineret pe Țară a Oastei Domnului, desfășurată sub tema „Tânărul credincios între lume și Hristos”.

Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți, sub protia părintelui profesor Vasile Mihoc, de la Sibiu, coordonatorul activității acestei asociații ortodoxe. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un cor de tineri din Piatra Neamț.

După masa de prânz, programul a continuat cu adunarea de tineret, desfășurată în biserică, în cadrul căreia au luat cuvântul: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, părintele profesor Vasile Mihoc, de la Sibiu, părintele profesor Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, părintele Claudiu Melian, coordonator zonal al Oastei Domnului, precum și alți preoți și mireni din mai multe zone ale țării.

La finalul întâlnirii, în calitate de gazdă, părintele Dan Ciszmaș, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor participanților și invitaților.

Tema întâlnirii a evidențiat provocările cu care se confruntă tinerii în trăirea credinței, subliniind faptul că viața creștină nu poate fi trăită „între” compromis și adevăr, ci presupune o asumare deplină a relației cu Hristos.

Ziua s-a încheiat cu slujba Vecerniei, într-un cadru de comuniune și bucurie duhovnicească.

