Agenda ierarhilor Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în prima săptămână a Postului Mare

În prima săptămână a Postului Mare, ierarhii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vor sluji în mai multe comunități din eparhie, săvârșind Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.

Luni, 23 februarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va săvârși prima parte a Canonului cel Mare la biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din cartierul Someșeni al municipiului Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia Denia Canonului celui Mare la biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Cluj-Napoca.

Marți, 24 februarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei va sluji partea a doua a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Apahida.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va săvârși partea a doua a Canonului celui Mare la biserica cu hramurile „Sfânta Treime” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” din municipiul Gherla.

Miercuri, 25 februarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei va oficia cea de-a treia parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Căpușu Mic.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va săvârși, de la ora 7:30, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la biserica cu hramul „Schimbarea la Față a Domnului” din Cluj-Napoca, bulevardul Eroilor, iar seara va continua rânduiala Canonului celui Mare la biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Mociu.

Joi, 26 februarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei va săvârși partea a patra a Canonului cel Mare la biserica cu hramul „Sfânta Treime” din orașul Huedin, încheind astfel prima etapă a acestei rânduieli specifice începutului Postului Mare.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Vineri, 27 februarie 2026

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va săvârși Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, de la ora 18:00, la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Turda.