Agenda ierarhilor în cele trei zile de Paști | 2026

La Praznicul Învierii Domnului (Sfintele Paști) din anul mântuirii 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji:
- În Noaptea de Înviere, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.
- În prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.
- În cea de-a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, la Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” – Coroana din Bistriţa.
- În cea de-a treia zi de Paști, marți, 14 aprilie, la Biserica „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Florești, județul Cluj, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji:
- În Noaptea de Înviere, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.
- În prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.
- În cea de-a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Satu Mare.
- În cea de-a treia zi de Paști, marți, 14 aprilie, la Mănăstirea „Învierea Domnului” Habra – Groși, județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji:
- În Noaptea de Înviere, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.
- În prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.
- În cea de-a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, la Biserica „Sfântul Proroc Daniel” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Jibou.
- În cea de-a treia zi de Paști, marți, 14 aprilie, la Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Șimleu Silvaniei.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji:
- În Noaptea de Înviere, duminică, 12 aprilie, la Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca.
- În cea de-a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.
- În cea de-a treia zi de Paști, marți, 14 aprilie, zi în care este pomenit și Sfântul Ierarh Pahomie de la Ghedin, la Biserica „Sfânta Treime” din Gledin, județul Bistrița-Năsăud.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji:
- În Noaptea de Înviere, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare.
- În prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Satu Mare.
- În cea de-a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, la Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare.
- În cea de-a treia zi de Paști, marți, 14 aprilie, în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Șesu Mănăstirii – Rozavlea, județul Maramureș.