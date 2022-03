Agenda ierarhilor în Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei)

Zicea avva Dula, ucenicul lui avva Visarion: călătorind noi odată pe țărmurile mării, am însetat. Și am zis lui avva Visarion : Avvo, foarte îmi este sete. Și făcând rugăciune bătrânul, mi-a zis : Bea din mare. Și s-a îndulcit apa și am băut, dar eu am luat și în vas,...