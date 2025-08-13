Agenda ierarhilor în Duminica a 11-a după Rusalii

În Duminica a 11-a după Rusalii (a datornicului nemilostiv), 17 august 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Blăjenii de Jos, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Rozavlea – Șesul Mănăstirii, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Rus, Protopopiatul Jibou, județul Sălaj.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Cărpiniș, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.