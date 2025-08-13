Radio Renașterea

ASCULTĂ LIVE

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Agenda ierarhilor

Agenda ierarhilor în Duminica a 11-a după Rusalii

de | aug. 13, 2025

În Duminica a 11-a după Rusalii (a datornicului nemilostiv), 17 august 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Blăjenii de Jos, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Rozavlea – Șesul Mănăstirii, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Rus, Protopopiatul Jibou, județul Sălaj.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Cărpiniș, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Agenda ierarhilor
Agenda ierarhilor la Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2025

Agenda ierarhilor la Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2025

La Praznicul Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,...

Agenda ierarhilor în Duminica a 9-a după Rusalii

Agenda ierarhilor în Duminica a 9-a după Rusalii

În Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – potolirea furtunii), 10 august 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și...

Agenda ierarhilor la Praznicul Schimbării la Față a Domnului

Agenda ierarhilor la Praznicul Schimbării la Față a Domnului

La Praznicul Schimbării la Față a Domnului, miercuri, 6 august 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul...

Agenda ierarhilor în Duminica a 8-a după Rusalii

Agenda ierarhilor în Duminica a 8-a după Rusalii

În Duminica a 8-a după Rusalii (a înmulțirii pâinilor), 3 august 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul...

Agenda ierarhilor în Duminica a 7-a după Rusalii

Agenda ierarhilor în Duminica a 7-a după Rusalii

În Duminica a 7-a după Rusalii (a vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum), 27 iulie 2025, zi în care este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul...