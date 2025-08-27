Agenda ierarhilor în Duminica a 12-a după Rusalii

În Duminica a 12-a după Rusalii (a tânărului bogat), 31 august 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, la Biserica „Soborul Maicii Domnului” din cartierul Făget al municipiului Cluj-Napoca, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Moisei III – Izvorul Negru, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Mocira, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș.