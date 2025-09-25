Radio Renașterea

Agenda ierarhilor

Agenda ierarhilor în Duminica a 18-a după Rusalii

de | sept. 25, 2025

În Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată), 28 septembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Mica, Protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în Parohia Rohia, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Hereclean, Protopopiatul Zalău, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Răscruci, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj.

 

