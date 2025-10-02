Agenda ierarhilor în Duminica a 19-a după Rusalii

În Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor), 5 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din cartierul clujean Mărăști.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.