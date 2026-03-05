Agenda ierarhilor în Duminica a 2-a din Postul Mare 2026

În Duminica a 2-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama), 8 martie 2026, zi în care este prăznuit și Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Ortodoxă „Duminica Tuturor Sfinților” din Negrești-Oaș, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Tihău, Protopopiatul Jibou, județul Sălaj.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Santău, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.