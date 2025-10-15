Agenda ierarhilor în Duminica a 20-a după Rusalii

În Duminica a 20-a după Rusalii (a învierii fiului văduvei din Nain), 19 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Jichișu de Jos, Protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Săsar I, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ileanda, Protopopiatul Jibou, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Cetatea Fetei din Florești, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Solduba, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.