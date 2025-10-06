Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Agenda ierarhilor

Agenda ierarhilor în Duminica a 21-a după Rusalii

de | oct. 6, 2025

În Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului – a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic), 12 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din zona clujeană Valea Chintăului, municipiul Cluj-Napoca, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Trestia, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.

 

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Agenda ierarhilor
Agenda ierarhilor în Duminica a 19-a după Rusalii

Agenda ierarhilor în Duminica a 19-a după Rusalii

În Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor), 5 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și...

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

La sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul...

Agenda ierarhilor în Duminica a 18-a după Rusalii

Agenda ierarhilor în Duminica a 18-a după Rusalii

În Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată), 28 septembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul...

Agenda ierarhilor în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

Agenda ierarhilor în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos), 21 septembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și...

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci

La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, duminică, 14 septembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul...

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

La sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,...