Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Agenda ierarhilor

Agenda ierarhilor în Duminica a 22-a după Rusalii

de | oct. 29, 2025

În Duminica a 22-a după Rusalii (a bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr), 2 noiembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Supuru de Jos, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Vâlcele, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Urmeniș, Protopopiatul Chioar, judeul Maramureș.

 

 

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Agenda ierarhilor
Agenda ierarhilor în Duminica a 20-a după Rusalii

Agenda ierarhilor în Duminica a 20-a după Rusalii

În Duminica a 20-a după Rusalii (a învierii fiului văduvei din Nain), 19 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și...

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, marți, 14 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și...

Agenda ierarhilor în Duminica a 21-a după Rusalii

Agenda ierarhilor în Duminica a 21-a după Rusalii

În Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului – a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic), 12 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI,...

Agenda ierarhilor în Duminica a 19-a după Rusalii

Agenda ierarhilor în Duminica a 19-a după Rusalii

În Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor), 5 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și...

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

Agenda ierarhilor la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

La sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul...