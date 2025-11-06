Agenda ierarhilor în Duminica a 24-a după Rusalii

În Duminica a 24-a după Rusalii (a învierii fiicei lui Iair), 9 noiembrie 2025, zi în care este prăznuit și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie” din municipiul Dej, cu prilejul hramului lăcașului de cult.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji …

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji, în sobor de ierarhi, la Mănăstirea Lainici, cu prilejul proclamării canonizării locale a Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici, cinstit în data de 10 noiembrie.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji …

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Negreia, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș.