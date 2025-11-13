Agenda ierarhilor în Duminica a 25-a după Rusalii

În Duminica a 25-a după Rusalii (a samarineanului milostiv), 16 noiembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Cornești, Protopopiatul Gherla, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Drighiu, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” din Cluj-Napoca.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Iegheriște, Protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare.