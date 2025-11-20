Agenda ierarhilor în Duminica a 26-a după Rusalii

În Duminica a 26-a după Rusalii (a bogatului căruia i-a rodit țarina), 23 noiembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Cășeiu, Protopopiatul Dej, județul Cluj.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sălăjeni, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Urmeniș, Protopopiatul Chioar, județul Maramureș.