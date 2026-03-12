Agenda ierarhilor în Duminica a 3-a din Postul Mare (a Sfintei Cruci)

În Duminica a 3-a din Postul Mare (a Sfintei Cruci), 15 martie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Gârbău Dejului, Protopopiatul Dej, județul Cluj.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Tășnad, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sf. Ier. Nicolae” din localitatea Moiad, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din Baia Mare.