Agenda ierarhilor în Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor)

În Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor; Soborul Sfintelor Femei Românce), 26 aprilie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult, împreună cu un sobor de ierarhi format din:

Preasfințitul Părinte IGNATIE, Episcopul Hușilor,

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord,

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Chilia „Întâmpinarea Domnului” a Schitului Lacu din Muntele Athos, Grecia.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfinți Trei Ierarhi” din Ieud, județul Maramureș.