Agenda ierarhilor în Duminica a 34-a după Rusalii

În Duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii fiului risipitor), 8 februarie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Ortodoxă Unguraș, Protopopiatul Dej, județul Cluj.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bixad, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare.