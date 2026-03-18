Agenda ierarhilor în Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul)

În Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul), 22 martie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Bistrița Bârgăului, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Bârsana, județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Perii Vadului, Protopopiatul Jibou, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Șoimeni, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj.