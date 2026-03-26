Agenda ierarhilor în Duminica a 5-a din Postul Mare 2026

În Duminica a 5-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), 29 martie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Iara, Protopopiatul Turda, județul Cluj.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Ieud, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Grigorie Palama și Arsenie de la Prislop” din Lahr, Germania.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji ….
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din Satu Mare.