Agenda ierarhilor în Duminica a 5-a din Postul Mare 2026

de | mart. 26, 2026

În Duminica a 5-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), 29 martie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Iara, Protopopiatul Turda, județul Cluj.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Ieud, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Grigorie Palama și Arsenie de la Prislop” din Lahr, Germania.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji ….

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din Satu Mare.

Agenda ierarhilor în Duminica a 2-a din Postul Mare 2026

În Duminica a 2-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama), 8 martie 2026, zi în care este prăznuit și Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:...

Agenda ierarhilor în Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei) 2026

În Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei), 1 martie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,...