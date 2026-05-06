Agenda ierarhilor

Agenda ierarhilor în Duminica a 5-a după Paști

de | mai 6, 2026

În Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei), 10 mai 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Turda-Băi, Protopopiatul Turda, județul Cluj.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Tăuții MăgherăușProtopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. 

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji…..

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Coșbuc, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji ….

