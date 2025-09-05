Agenda ierarhilor în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci | Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului), 7 septembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, cu prilejul hirotonirii întru arhiereu a arhimandritului Samuel Cristea și al instalării acestuia în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistrițeanul”.

De la ora 9.00, Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în fruntea unui sobor de ierarhi, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie, precedată de mărturisirea de credință. În cadrul Sfintei Liturghii va fi săvârșită hirotonia întru arhiereu, iar de la ora 12:00 va avea loc ceremonia instalării noului Episcop-vicar Samuel Bistrițeanul.

Soborul ierarhilor va fi alcătuit din:

Înaltpreasfințitul Părinte IOAN, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului

Preasfinţitul Părinte IGNATIE, Episcopul Hușilor

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului

Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului

Preasfințitul Părinte MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord

Preasfinţitul Părinte DAMASCHIN DORNEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului

Preasfinţitul Părinte GHERONTIE HUNEDOREANUL, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei

Mai multe detalii AICI