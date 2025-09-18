Agenda ierarhilor în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos), 21 septembrie 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfânta Treime” din Măguri, Protopopiatul Huedin, județul Cluj, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ciumărna, Protopopiatul Zalău, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Bologa, Protopopiatul Huedin, județul Cluj.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Dacia, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.