Agenda ierarhilor în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne), 15 februarie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Someșu Rece, Protopopiatul Huedin, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Ortodoxă Țăgșoru, Protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji