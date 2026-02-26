Radio Renașterea

Agenda ierarhilor

Agenda ierarhilor în Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei) 2026

de | feb. 26, 2026

În Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei), 1 martie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Guga, Protopopiatul Dej, județul Cluj.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Rebra-Parva, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

 

