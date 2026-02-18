Agenda ierarhilor în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză), 22 februarie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Caila,Protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la