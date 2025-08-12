Agenda ierarhilor la Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2025

La Praznicul Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august 2025, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:

Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte TIMOTEI, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Moisei, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Strâmba, județul Sălaj.

Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Ana” de la Rohia, județul Maramureș.